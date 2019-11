Frau fährt Buben an

Eine 64-Jährige hat in Pfronten beim Ausparken einen Buben angefahren. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn, rappelte sich auf, schnappte sich sein Fahrrad - und fuhr einfach davon. Nun sucht die Polizei nach dem Buben und seinen Eltern, die Autofahrerin meldete den Unfall aus Sorge um das Kind bei der nächsten Dienststelle. Laut Pressebericht gab sie an, den Buben übersehen zu haben, als sie aus dem Hof fuhr. Den Buben schätzt sie auf zwölf bis 14 Jahre, am Wagen entstand ein geringer Schaden.