Am Pflegestützpunkt in Ingolstadt ist in diesen Tagen einiges los. Es gäbe viel mehr Nachfragen als üblich, erzählt eine Mitarbeiterin am Telefon. „Wir machen ganz viele Beratungen.“ Der Grund: Viele Menschen wollen wissen, ob sie noch schnell einen Pflegegrad beantragen sollen, bevor zum neuen Jahr die Regeln verschärft werden.

Was sie in Ingolstadt erleben, zeigt sich auch in den Zahlen des Medizinischen Dienstes Bayern. Dort werden derzeit außergewöhnlich viele Anträge auf Pflegebegutachtung gestellt. Gingen im September dieses Jahres insgesamt 44 330 Anträge ein, so waren es im Oktober bereits 50 036 – knapp 13 Prozent mehr. In den ersten beiden Novemberwochen verzeichnete der Medizinische Dienst (MD) einen weiteren sprunghaften Anstieg der Auftragseingänge. Allein in der vergangenen Woche wünschten 14 136 weitere Menschen, begutachtet zu werden.

Ob gebrechliche Senioren oder Kinder und Erwachsene mit einer Behinderung: Wer im Alltag auf Unterstützung angewiesen ist, kann Leistungen der Pflegeversicherung erhalten. Dafür muss man bei seiner Pflegekasse einen Antrag auf Pflegebedürftigkeit stellen. Die Kasse beauftragt dann den Medizinischen Dienst mit der Begutachtung. Dieser vergibt je nach Hilfsbedürftigkeit einen Pflegegrad von eins bis fünf.

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In der Vergangenheit hat die Bundesregierung die Definition, wer als pflegebedürftig gilt, erweitert, sodass auch Demenzkranke besser erfasst wurden. Die Zahl der nach dieser Definition pflegebedürftigen Menschen aber stieg in den Folgejahren weit stärker als ursprünglich erwartet. Inzwischen liege sie deutschlandweit bei etwa sechs Millionen, fast doppelt so viel wie neun Jahre zuvor, heißt es in dem Gesetzentwurf für das Pflegeneuordnungsgesetz.

Mit der Überalterung der Gesellschaft allein ist dies nach Ansicht von Experten nicht zu erklären. Auch im europäischen Vergleich gilt die Zahl als hoch. Angesichts leerer Kassen versucht die Bundesregierung, nun mit dem Pflegeneuordnungsgesetz gegenzusteuern. Künftig gelten bei der Einstufung in verschiedene Pflegegrade höhere Schwellenwerte. Das heißt, Menschen müssen gebrechlicher als früher sein, um einen Pflegegrad zu erhalten.

Für pflegebedürftige Menschen, die bereits eingestuft wurden, gilt dagegen bis zu einer Wiederbegutachtung Bestandsschutz. Der Sozialverband VdK rät deshalb, den Antrag nicht auf die lange Bank zu schieben. „Wenn bei einer Person täglich pflegerischer Unterstützungsbedarf besteht, aber noch kein Pflegeantrag gestellt wurde, raten wir vom VdK, diesen Antrag noch 2026 bei der Pflegekasse einzureichen“, sagt Pflegeexpertin Yvonne Knobloch. Dann nämlich erfolge die Begutachtung noch nach den günstigeren Bedingungen für die Pflegegrade eins, zwei und drei. Bei Höherstufungsanträgen sei dagegen Vorsicht geboten, da es zu Rückstufungen kommen könne. Auch beim Verband merken sie die steigende Nachfrage zu diesem Thema in ihren Beratungen.

Wann aber muss ein Antrag spätestens gestellt werden? Und kommt der Medizinische Dienst überhaupt noch rechtzeitig vorbei? Bei einer Erstbegutachtung ist der MD verpflichtet, innerhalb von 25 Arbeitstagen zu prüfen. Das wäre also noch in diesem Jahr möglich. Beim MD selbst gibt man sich gelassen: Man habe sich bereits in der Vergangenheit flexibel aufgestellt, um auf Schwankungen im Auftragsaufkommen reagieren zu können.

Von der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst sind nicht nur ältere Menschen betroffen, sondern zum Beispiel auch Kinder mit Behinderung. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Wichtiger aber für die Antragsteller ist: Nach dem aktuellen Gesetzentwurf sollen Anträge, die in diesem Jahr gestellt werden, noch nach den bisherigen Punkteschwellen beurteilt werden, auch wenn die Begutachtung erst 2027 stattfindet. Entscheidend ist damit das Datum der Antragstellung, nicht das der Begutachtung.

Anders ist es allerdings, wenn Pflegebedürftige erneut begutachtet werden. Hier soll der Tag der Begutachtung zählen. Allerdings können sich Details des Gesetzes noch ändern. Der Bundestag hat es Anfang November in erster Lesung beraten und an die Ausschüsse überwiesen. Verabschiedet ist es noch nicht.

Beim Pflegestützpunkt in Ingolstadt hält die Pflegeberaterin ohnehin wenig davon, Anträge auf die Schnelle einzureichen. „Wir beraten ehrlich und überlegen, ob Menschen wirklich einen Pflegegrad brauchen.“ Gründlichkeit scheint angeraten zu sein: Der Medizinische Dienst hat erst im September darauf hingewiesen, dass jeder vierte Erstantrag nicht die Voraussetzungen für einen Pflegegrad erfülle.

„Wenn Menschen einen Pflegegrad bei ihrer Pflegekasse beantragen, verbinden sie damit verständlicherweise die Hoffnung auf Unterstützung und Entlastung“, sagte Claudia Wöhler, Vorstandsvorsitzende des MD Bayern. Umso enttäuschender sei es, wenn sich bei der Begutachtung herausstelle, dass gar kein Anspruch bestehe. Doch nicht jede Form von Hilfebedarf erfülle automatisch die Voraussetzungen für eine Pflegebedürftigkeit nach dem Gesetz. Allein die Hilfe beim Einkaufen oder im Haushalt reiche für die Anerkennung eines Pflegegrades in der Regel nicht aus. Der MD empfiehlt deshalb, sich vor der Antragstellung beraten zu lassen.