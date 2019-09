Klaus Schwind, 60, sitzt am Bürgermeisterplatz, dem Kopfende von Stefanie Wagenhöfers Esstisch in Würzburg. Sie nimmt den "Starwars"-Rasierer, fährt in kleinen Kreisen über seine stoppelige Wange. Geduldig lässt er sie gewähren. Zwischendrin zerrt Wagenhöfers dreijährige Tochter an ihrem bordeauxroten Rock. Martha quengelt, weil die anderen Kinder sie im Garten nicht schaukeln lassen. Ihre Mutter beugt sich zu ihr: "Hast du überhaupt schon gefragt?" Die Kleine mit den fliegenden weißblonden Haaren schüttelt den Kopf. Wagenhöfer lacht, es ist wie immer. "Na siehst du, dann frag' halt erst mal." Die junge Mutter wendet sich wieder den Bartstoppeln ihres Vaters zu.

