16. September 2018, 18:58 Uhr Pfaffenhofen Mit Armbrust angeschossen

Ein 41 Jahre alter Mann hat in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) einen 29-Jährigen mit einer Armbrust angeschossen und schwer verletzt. Das Opfer, das noch selbst die Polizei anrufen konnte, wurde in eine Klinik gebracht. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit seinem Auto, baute aber wenig später einen Unfall. Er kam in U-Haft. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte es sich um eine Beziehungstat handeln.