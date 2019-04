10. April 2019, 19:01 Uhr Pfaffenhausen Hühner geben Rätsel auf

Der Fall einer wundersamen Huhnvermehrung beschäftigt die Polizei im oberschwäbischen Landkreis Unterallgäu. Eine Hühnerbesitzerin aus dem Markt Pfaffenhausen stellte demnach am Dienstagmorgen fest, dass in ihrem Gehege zwei Tiere zu viel waren. Sie selber besitzt acht Hühner, in dem Gatter zählte sie nun allerdings zehn. Wie die zwei in das Gehege kamen, ist fraglich. Die zusätzlichen Hühner sind gepflegt und müssten folglich irgendwo fehlen, teilte die zuständige Polizei in Mindelheim mit. Der Eigentümer solle sich melden.