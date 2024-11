Von Roman Deininger

Es war im Frühjahr 1971, als die Karriere des Peter Schnell beinahe eine ganz andere Richtung genommen hätte. Der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß suchte einen neuen Generalsekretär, und der aufstrebende Landtagsabgeordnete war ihm empfohlen worden. Ein einstündiges Kennenlerngespräch war auch gut gelaufen. Niemand weiß, ob Strauß sich tatsächlich für Schnell entschieden hätte. Jedenfalls tat Schnell, was in der damaligen CSU eher unüblich war: Er sagte Strauß ab. Lieber wollte er versuchen, Oberbürgermeister in seiner Heimat Ingolstadt zu werden.