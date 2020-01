Die Krankenhäuser im oberbayerischen Weilheim und Schongau werben in Sachsen-Anhalt um Personal. Mit einer Zeitungsanzeige und Radiospots laden sie examinierte Pflegekräfte zu einer Vorstellungsrunde am kommenden Dienstag nach Aschersleben im Salzlandkreis, wie eine Sprecherin der Krankenhaus GmbH Landkreis Weilheim-Schongau bestätigte. Der Slogan lautet "Traumland Traumjob". Alle neuen Mitarbeiter sollen im März zum Dinner auf die Zugspitze eingeladen werden. "Es ist das erste Mal, dass wir in einem anderen Bundesland nach Bewerbern suchen, wir hatten aber auch schon andere Aktionen, wie eine Pflege-Bewerber-Nacht mit Candlelight-Dinner", sagte die Sprecherin. Alleine an dem Abend habe man neun Pflegekräfte überzeugen können. Die Krankenhaus GmbH, die zwei Häuser in Weilheim und Schongau mit rund 1000 Mitarbeitern betreibt, stelle für alle Stationen Pflegekräfte ein, sagte die Sprecherin.