13. März 2019, 18:46 Uhr Pentling Mann droht mit Waffe

Ein möglicherweise psychisch gestörter Mann hat in Pentling (Landkreis Regensburg) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 40-Jährige rief in der Nacht zu Mittwoch bei der Polizei an und drohte unter anderem mit dem Gebrauch einer Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Der Mann habe einen verwirrten Eindruck gemacht und mehrere waffenrechtliche Erlaubnisse besessen. Der 40-Jährige ließ sich am Morgen ohne Widerstand in Gewahrsam nehmen. Zu dem Einsatz wurden auch Spezialeinsatzkräfte und eine Verhandlungsgruppe gerufen.