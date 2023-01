Zug mit Schülern entgleist in Oberbayern

100 Einsatzkräfte waren am Dienstagmorgen nach einem Zugunfall am Bahnhof Peiting-Ost im Einsatz.

Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen am Bahnhof in Peiting. Niemand wurde ernsthaft verletzt. Die Strecke zwischen Peißenberg und Schongau ist gesperrt.