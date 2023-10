Die Ermittlungen im Fall "Peggy" endeten auf denkbar unbefriedigende Weise. Vor drei Jahren, am 22. Oktober 2020, teilte die Staatsanwaltschaft Bayreuth mit, dass sie das Ermittlungsverfahren gegen den Beschuldigten Manuel S. einstellt . Die Presseerklärung dürfte als eine der längsten in die Geschichte bayerischer Ermittlungsbehörden eingegangen sein. Am Ende dieser Mitteilung stand ein kurzer Satz, per Absatz vom zuvor Mitgeteilten abgetrennt:

"Der Ermittlungskomplex ,Peggy' mit allen Verfahren ist nun vollständig beendet."

Eine Feststellung, deren Wucht man erst mal wirken lassen musste. Sie stand am Ende eines Verfahrenskomplexes, in dem den Ermittlern - nicht nur einer Sonderkommission - manches nachgesagt wurde. Sicher aber kein grundsätzlich zu geringer Arbeitsaufwand: In 19 Jahren arbeiteten die Beamten 6400 Spuren ab, 3600 Vernehmungen führten sie durch, 450 Ordner umfassen die Verfahrensakten. Darin enthalten ist eine schier unfassbare Anzahl von Stellungnahmen unterschiedlicher Spezialisten, insgesamt sind es 250 Gutachten.

Das Ergebnis all der Arbeit: Wer für den Tod der damals neunjährigen Peggy K. aus dem oberfränkischen Lichtenberg verantwortlich ist, bleibt ungeklärt.

Detailansicht öffnen Im Zentrum von Lichtenberg wurde die neunjährige Peggy K. am 7. Mai 2001 letztmals gesehen. (Foto: David Ebener/dpa)

Letztmals war das Mädchen aus dem Landkreis Hof am 7. Mai 2001 von mehreren Zeugen im Zentrum von Lichtenberg gesehen worden - danach verlor sich ihre Spur.

Detailansicht öffnen In einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen wurden 2016 Skelettteile von Peggy gefunden. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Mehr als 15 Jahre danach, im Juli 2016, waren ihre sterblichen Überreste in einem Waldstück bei Rodacherbrunn in Thüringen gefunden geworden. Und spätestens von da an hatten viele erwartet, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein könne, wann der oder die für den Tod des Mädchens Verantwortlichen gefasst werden würden. Bis eben zu jenem 22. Oktober 2020 und der besagten Presseerklärung der Ermittler, in deren Schlusssatz nichts anderes als das Ende sämtlicher staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen in dem Fall mitgeteilt wurde.

Drei Jahre danach ist nun erneut ein Verfahren anhängig im Fall "Peggy". Diesmal aber ist es kein Straf-, sondern ein Zivilverfahren. Die Mutter von Peggy, Susanne K., hat Zivilklage beim Landgericht Hof eingereicht. Sie fordert Schmerzensgeld von dem Mann, der im Mittelpunkt der besagten Ermittlererklärung vom 22. Oktober 2020 stand: Manuel S.

Dieser, so lautet der Vorwurf von Susanne K., habe anderthalb Jahrzehnte lang gewusst, wo sich die sterblichen Überreste ihrer Tochter befänden. Manuel S. hätte Susanne K. also 15 Jahre lang peinigende Ungewissheit ersparen können, folgert deren Anwältin Ramona Hoyer im SZ-Gespräch. Ihre Mandantin habe in dieser Zeit mit Angstzuständen, Schlaflosigkeit, Depressionen zu kämpfen gehabt. Aber nicht nur das. Susanne K. sei immer wieder selbst verdächtigt worden, mit dem Verschwinden ihrer Tochter etwas zu tun zu haben. Schwerster Bezichtigungen habe sich Susanne K. ausgesetzt gesehen, bis hin zur Beihilfe zur "Kinderpornografie", sagt Hoyer.

Detailansicht öffnen Susanne K. hat das Städtchen Lichtenberg in Oberfranken längst verlassen. (Foto: Nicolas Armer/dpa)

Aus dem Städtchen Lichtenberg war Susanne K. bald nach Beginn der Verdächtigungen fortgezogen. Für das, was ihre Mandantin "15 Jahre lang durchgemacht" habe, fordere sie nun Schmerzensgeld, sagt Hoyer. Im Raum steht eine Summe von 75 000 Euro.

Nach SZ-Informationen liegen die Schriftsätze beider Seiten, Klage von Susanne K. und Klageerwiderung von Manuel S., der zuständigen Zivilkammer in Hof seit mehreren Monaten vor.

Detailansicht öffnen Warten auf einen weiteren Schritt im Fall "Peggy" - diesmal blicken viele auf das Landgericht Hof. (Foto: Matthias Merz/dpa)

Dietmar Burger, Vorsitzender Richter und Pressesprecher am Landgericht Hof, bestätigt, dass das Verfahren anhängig und mit weiteren Schritten demnächst zu rechnen ist. Theoretisch wäre auch eine richterliche Entscheidung auf dem Schriftweg denkbar. In Justizkreisen gilt das aber als unwahrscheinlich. Um sich ein Bild vom Beklagten zu machen, dürfte ein persönliches Erscheinen von Manuel S. vor Gericht nahezu unumgänglich sein. Es bedürfte also eines Verhandlungstermins.

Um den Klagevorwurf gegen Manuel S. zu verstehen, muss man zurückblicken. Nach dem Fund der sterblichen Überreste von Peggy hatte eine Sonderkommission auch Disziplinen jenseits der üblichen Ermittlungsroutine einbezogen: angefordert wurden Gutachten über Torf-, Pollen- und Farbpartikel-Spuren. Nachdem die ausgewertet waren, war Manuel S. - ehemaliger Lichtenberger, 2001 24 Jahre alt - erneut in den Fokus der Ermittler geraten. Die hatten ihn 15 Jahre zuvor schon einmal als Beschuldigten geführt, damals als Spur 1305. Das Verfahren war aber eingestellt worden. Die Ermittler waren zur Einschätzung gelangt, Manuel S. habe angebliche Aussagen auf einem Vatertagsausflug - die man als selbstbelastend hätte werten können - unter Alkoholeinfluss gemacht.

Detailansicht öffnen Die Bushaltestelle an der Poststraße in Lichtenberg spielt eine wesentliche Rolle in dem Fall. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Im September 2018 wurde Manuel S. erneut vernommen. Er gab an, am Tag des Verwindens von Peggy mit einem Audi 80 in Lichtenberg unterwegs gewesen zu sein. An einem Bushäuschen in der Poststraße, so seine Darstellung, soll ihn ein ihm bekannter Mann angehalten haben. Von diesem will er das leblose Mädchen übernommen haben. Er habe noch versucht, es zu beatmen. Anschließend habe er das Mädchen in eine Decke gewickelt, in den Kofferraum gelegt und in ein Waldstück in Thüringen gebracht, den späteren Fundort.

Dass Manuel S. in dieser Vernehmung - wie häufig gemutmaßt - den geistig beeinträchtigten Ulvi K. als jenen Mann benannt hat, der ihn am Bushäuschen angehalten habe, darüber gibt es keine offiziellen Angaben. Ulvi K. war 2004 wegen Mordes an Peggy zunächst zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt, in einem Wiederaufnahmeverfahren 2014 aber von diesem Vorwurf freigesprochen worden. Der Freispruch ist rechtskräftig.

Der Frankfurter Anwalt Michael Euler, der 2014 für Ulvi K. das Wiederaufnahmeverfahren erstritten hatte, reagierte 2018 belustigt auf das Teilgeständnis von Manuel S. Dessen laut Euler mehr als unplausible Geschichte - am helllichten Tag übergibt jemand ein totes Mädchen einem Unbeteiligten an einem Bushäuschen mitten in der Stadt, der bringt es in einen Wald und schweigt anschließend mehr als anderthalb Jahrzehnte darüber - könne man schwerlich ernst nehmen. Jenes Teilgeständnis belaste offenkundig in erster Linie seinen ehemaligen Mandanten: Ulvi K.

Tatsächlich zog Manuel S. sein Teilgeständnis noch 2018 zurück, sein Verteidiger Jörg Meringer erhob dabei schwere Vorwürfe gegen die Ermittler. Sein Mandant habe die Geschichte vom Bushäuschen nur deshalb erzählt, weil er erschöpft gewesen sei und sich unter Druck gesetzt gefühlt habe. Manuel S. sei zehn Stunden lang ohne Anwalt vernommen worden. In der Vernehmung habe sein Mandant den Satz zu Protokoll gegeben: "Ich überlege die ganze Zeit, ob ich euch sage, dass ich sie verschafft habe, bloß dass ich meine Ruh' hab."

Am Heiligen Abend 2018 wurde Manuel S. aus der Untersuchungshaft entlassen. Auf eine Beschwerde der Staatsanwaltschaft hin urteilte das Landgericht Bayreuth im Februar 2019, es gebe keine Anhaltspunkte für verbotene Vernehmungsmethoden, die Aussagen von S. dürften verwertet werden. Zwar sah das Gericht den Verdacht, dass Manuel S. am Verbringen der Leiche beteiligt gewesen sei, als gegeben an. Sah aber keinen dringenden Tatverdacht, dass er an der Tötung Peggys beteiligt war. Manuel S. blieb auf freiem Fuß.

Bis zur Einstellung des Verfahrens arbeiteten die Ermittler noch fast zwei Jahre weiter. Man sehe weiterhin einen "dringenden Tatverdacht" gegen Manuel S. "hinsichtlich des Verbringens der Leiche", erklärte die Staatsanwaltschaft im Oktober 2020. Der entsprechende Tatbestand der Strafvereitelung wäre aber verjährt.

Sein Mandant, sagt Verteidiger Jörg Meringer im SZ-Gespräch, wisse sich mit sachlichen Argumenten gegen die Zivilklage zu wehren, auch wenn diese ihn emotional schwer treffe. Bereits im September 2020 hatte Meringer die "Stigmatisierung" von Manuel S. kritisiert.

Detailansicht öffnen Die Pressekonferenz der Ermittlungsbehörden zum Mordfall "Peggy" im Jahr 2018. (Foto: Daniel Karmann/dpa)

Auf deren Höhepunkt habe die Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz einmal sogar den vollen Namen seines Mandanten genannt. Dies sei zwar offenbar aus Versehen geschehen, habe zur Ächtung seines seither vollends identifizierbaren Mandanten aber zusätzlich beigetragen.

Manuel S. wohnt in einem Weiler in Oberfranken. Seitdem bekannt wurde, dass er auf Schmerzensgeld verklagt worden ist, habe der soziale Druck auf ihn wieder spürbar zugenommen, sagt sein Anwalt. Man habe sich 2020 entschieden, keine Schadensersatzansprüche gegen die Staatsanwaltschaft - wegen der Nennung des vollen Namens - geltend zu machen. Sein Mandant habe einfach seine Ruhe haben wollen, sagt Meringer.