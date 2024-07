Von Thomas Balbierer, Neuburg an der Donau

Noch meldet sich das Sekretariat der Neuburger Realschule mit „Paul-Winter-Realschule“ am Telefon. Noch stehen Vor- und Nachname des 1894 in Neuburg an der Donau geborenen Komponisten ganz oben auf der Schulhomepage. Bald jedoch soll die Schule den Namen verlieren, den sie seit 40 Jahren zu Ehren des Musikers trägt. So hat es der Kreisausschuss des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen kürzlich mit einer Gegenstimme beschlossen.