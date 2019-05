12. Mai 2019, 18:43 Uhr Passau Drei Tote mit Pfeilen in der Brust gefunden

Angestellte entdecken die Leichen von zwei Frauen und einem Mann in einer Passauer Pension - und zwei Armbrüste. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Der Tod von drei Menschen in einer Pension in Passau gibt Rätsel auf: In den Körpern des Mannes und der zwei Frauen fanden sich Pfeile, die Ermittler stellten zwei Armbrüste sicher. Die Pfeile stehen vermutlich mit den aufgefundenen Armbrüsten in Zusammenhang, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Obduktion der Leichen an.

Mitarbeiter der Pension hatten die Toten am Samstag in einem Zimmer entdeckt. Hinweise auf eine Beteiligung weiterer Menschen gibt es laut Polizei nicht. Was sich dort zuvor abgespielt hat, ist noch unbekannt. Fragen, ob sich möglicherweise zwei Beteiligte gegenseitig erschossen haben oder sich eine Person selbst erschossen hat, blieben zunächst offen. Sie sind Gegenstand der Ermittlungen.

Bei den Toten handelt es sich um einen 53-jährigen Mann sowie um zwei Frauen im Alter von 33 und 30 Jahren. Sie sind deutsche Staatsangehörige. Der 53-Jährige und die 33-Jährige stammen laut den Ermittlern der Passauer Kripo aus Rheinland-Pfalz, die 30-Jährige aus Niedersachsen. Sie hatten sich am Freitag in der Pension, die mitten im Grünen am Rande von Passau am Fluss Ilz liegt, eingemietet. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, war noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Die Obduktion der Leichen soll zu Wochenbeginn erfolgen und Hinweise unter anderem zur Todesursache bringen.