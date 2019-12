Weichenstellung für einen möglichen Bayerwald-Verkehrsverbund: Eine Grundlagenstudie soll überprüfen, ob es für die Landkreise Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau und Regen sowie die kreisfreie Stadt Passau verkehrlich und wirtschaftlich sinnvoll wäre, ihr Bus- und Bahnangebot künftig in einem gemeinsam Verbund zu organisieren. Laut Verkehrsministerium könnten so rund eine halbe Million Menschen in Niederbayern von einheitlichen Tarifen und Tickets profitieren. Der Freistaat werde darum die Studie mit bis zu 2,9 Millionen Euro unterstützen. Sie soll die Ergebnisse verschiedener Studien "im Verkehrsbereich in der Region" einbeziehen und weiterentwickeln. Für den Landkreis Regen soll sie zudem eine Überlappung zur Verkehrsgemeinschaft Landkreis Cham prüfen. Die Ergebnisse werden voraussichtlich erst 2022 vorliegen.