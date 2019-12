Durch einen Zufallsfund hat die Polizei bei der Durchsuchung einer Wohnung in Niederbayern ein kleines Waffenarsenal entdeckt. Rund 30 Gewehre, 15 Faustfeuerwaffen, etwa 1000 Schuss teils scharfe Munition sowie Messer und Säbel fanden die Beamten im südwestlichen Landkreis Passau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einige der Waffen waren demnach umgebaute Deko-Objekte. Eigentlich sei die Durchsuchung Teil einer Ermittlung in einem anderen Fall zu waffenrechtlichen Verstößen gewesen, sagte ein Sprecher. Dass die Beamten in der Wohnung dann aber auf ein solches Waffenlager stoßen würden, damit habe man nicht rechnen können. Der 32-jährige Besitzer habe sich selbst als Hobby-Sammler bezeichnet. Einen Waffenschein habe er allerdings nicht, hieß es. Nun ermitteln die Behörden gegen ihn wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Waffengesetz.