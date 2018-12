6. Dezember 2018, 18:54 Uhr Passau Nur noch vier Angeklagte im Fall Maurice K.

Im Prozess um eine tödliche Schlägerei in Passau, bei der im Frühjahr der 15-jährige Maurice K. starb, hat das Landgericht das Verfahren gegen einen weiteren Angeklagten eingestellt. Der 18-Jährige soll den Schaukampf zwischen zwei zerstrittenen Jugendlichen organisiert haben; der Vorwurf gegen ihn lautete Beihilfe zur Körperverletzung mit Todesfolge. Den 18-Jährigen träfe jedoch eine moralische Schuld, sagte die Richterin am Donnerstag. "Was Sie gemacht haben, war ein komplettes moralisches Versagen. Sie waren gierig auf die Sensation, aber Sie waren nicht der Einzige." Nun müssen sich noch vier Jugendliche und Männer im Alter zwischen 15 und 25 Jahren für den Tod des Schülers verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen unter anderem Körperverletzung mit Todesfolge zur Last. Ursprünglich saßen sechs Beschuldigte auf der Anklagebank. Bereits vor zwei Wochen hatte das Gericht das Verfahren gegen einen 22-Jährigen eingestellt.