Der Passauer Bischof Stefan Oster hat sich am Freitag an einer Demonstration der "Fridays for Future"-Bewegung beteiligt. Auf Facebook begründete er seine Teilnahme mit den Worten, er fühle sich als Jugendbischof der Deutschen Bischofskonferenz den Anliegen der jungen Menschen verbunden. Als gläubiger Mensch wisse er um die Schöpfungsverantwortung, bei der die Kirche und auch sein Bistum nicht untätig seien. Auf Facebook erntete Oster Zustimmung, aber auch Ablehnung. Ein Kritiker meinte, der Bischof sei einem "manipulativen Ökofaschismus" verfallen. Der Passauer JU-Kreisvorsitzende Stefan Meyer sagte laut einem Medienbericht, ein Bischof habe sich aus der Politik herauszuhalten. Stattdessen habe sich Oster an die Spitze einer Bewegung gesetzt, die von linken und grünen Parteien politisch instrumentalisiert worden sei. Teile der "Fridays for Future" erhöben radikale Forderungen und riefen zu zivilem Ungehorsam auf. Das mache die Beteiligung des Bischofs "ungeheuerlich".