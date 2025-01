An Titeln ist Passau, diese schöne Stadt im Osten Bayerns, reich. Der bekannteste lautet „Drei-Flüsse-Stadt“, aus nachvollziehbarem Grund: Zwar fließen bestimmt auch anderswo auf der Welt drei Gewässer an einer Stelle zusammen – nur passiert selbiges in Passau halt schon sehr malerisch. „Drei-Flüsse-Stadt“ nennt sich die Stadt deshalb konsequent auf der eigenen Website. Weitere dort zu findende Eigenbezeichnungen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit: „Schul- und Universitätsstadt“, „kulturelles Zentrum“, „Wirtschaftsstandort“, „Messestadt“.