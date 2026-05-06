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Skandal um Abschiebung in Passau„Hätte sie jemanden mit dem Auto angefahren, hätte sie nicht abgeschoben werden können“

Lesezeit: 4 Min.

Josef Wolf ist der Wirt im Passauer Traditionslokal „Goldenes Schiff“. Es irritiert ihn sehr, dass eine Mitarbeiterin von ihm abgeschoben wurde.
Josef Wolf ist der Wirt im Passauer Traditionslokal „Goldenes Schiff“. Es irritiert ihn sehr, dass eine Mitarbeiterin von ihm abgeschoben wurde. Foto: privat

Eine fast 60 Jahre alte Mitarbeiterin des Passauer Traditionslokals „Goldenes Schiff“ ist nach Sierra Leone abgeschoben worden. Der Wirt macht den Behörden schwere Vorwürfe - mit einem Video, das viral geht.

Interview von Anna Hofstetter

SZ: Herr Wolf, Sie sind Wirt des Lokals „Goldenes Schiff“. Ihre Mitarbeiterin Rugiatu Kamara wurde letzte Woche sehr plötzlich zu Hause verhaftet, in das Abschiebegefängnis nach Hof gebracht und wenige Tage später nach Sierra Leone abgeschoben. Was ist da passiert?  

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