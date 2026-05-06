Abschiebung trotz Fachkräftemangel : Ärztin und IT-Experte aus Kasachstan dürfen nicht in Bayern bleiben

Die Kinder haben schnell Deutsch gelernt, die Eltern könnten bald als Fachkräfte arbeiten. Die Familie aber darf nicht bleiben, weil ihr Asylgesuch abgelehnt wurde. Über ein System, das die Falschen abschiebt, und engagierte Bürger aus Dinkelsbühl, die das nicht akzeptieren wollen.