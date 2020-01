Bei einer Routinekontrolle nahe der Grenze zu Österreich hat die Polizei in Niederbayern zwei Kilogramm des Amphetamins Crystal Meth sichergestellt. Eine Streife habe auf der Autobahn 3 bei Passau einen Wagen mit zwei Männern angehalten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wegen ungenauer Angaben der beiden Männer sei ihr Auto einer genaueren Kontrolle unterzogen worden. Dabei seien die Beamten im Wagen auf zwei Kilogramm der Droge gestoßen, sie war in Plastiktüten versteckt. Wegen des Verdachts auf Drogenkonsum wurde bei dem 34-jährigen Fahrer laut Polizeiangaben ein Bluttest durchgeführt, bevor er schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Amtsgericht Passau vorgeführt wurde. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen. Sein Beifahrer ist wieder auf

freiem Fuß.