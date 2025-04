Hunderte Menschen haben in Passau für Alexander Aulinger, den abgesetzten Pfarrer aus Hauzenberg, demonstriert. Die Polizei sprach von 800 bis 1 000 Menschen, die friedlich vom Klostergarten zum Domplatz zogen. Die Demonstrierenden forderten die Wiedereinsetzung des Geistlichen und kritisierten den Passauer Bischof Stefan Oster. Dieser hatte dem Mann vor drei Wochen ein vorläufiges Zelebrationsverbot sowie ein Verbot, öffentlich als Priester aufzutreten, auferlegt. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Aulinger in Bezug auf seine Jugendarbeit, es geht unter anderem um Alkoholkonsum. Auf den Transparenten solidarisierten sich die Unterstützer nun mit dem Geistlichen. Unter anderem hieß es: „Wir wollen Priester, die in der Gesellschaft und im Leben zu Hause sind.“ Andere Demonstrierende forderten „ein Herz“ oder „Gerechtigkeit“ für den Mann.

Als Redner traten unter anderem fünf Ministrantinnen auf. Laut Passauer Neue Presse (PNP) stellten sie sich „unumstößlich“ hinter Alexander Aulinger und mahnten an, dass der Glaube nicht für Machtspielchen missbraucht werden solle. Am Schluss sagten sie: „Wir stehen für Alex!“ Auch die Mutter einer Ministrantin hielt eine Rede. Laut Berichten der PNP soll sie gesagt haben, die Kirche zeige im Fall Aulinger ihr hässliches Gesicht. Zudem habe sie die „schlecht recherchierten Berichte“ der Medien angeprangert und sich über Experten beschwert, die „unsere Wahrnehmung als Eltern öffentlich infrage stellen“. Dies habe sie eine Unverschämtheit und den eigentlichen Skandal genannt. Aulingers Anwalt, Holm Putzke, wandte sich in seiner Rede offenbar an die Menschen, die Aulinger gemeldet hatten. Er sagte: „Alexander Aulinger hat nichts zu verbergen. Wer etwas zu sagen hat, soll das offen tun, und zwar mit Gesicht und Namen.“

Über seinen Anwalt hatte der Pfarrer sämtliche Vorwürfe zurückweisen lassen. Die Staatsanwaltschaft, der das Bistum den Sachverhalt nach eigenen Angaben übergeben hatte, teilte mit, dass nach einem Vorermittlungsverfahren kein Anfangsverdacht für eine konkrete Straftat vorliege. Der SZ teilte die Staatsanwaltschaft Passau mit, dass die Vorermittlungen noch nicht abgeschlossen seien. In der betroffenen Gemeinde herrscht seit Längerem ein massiver Konflikt. Alleine in den ersten beiden Wochen nach der Absetzung des Pfarrers sind dort nach Behördenangaben mehr als 100 Katholiken aus der Kirche ausgetreten. Bischof Oster hat einen Aufarbeitungsprozess angekündigt.

In einer Videobotschaft sagte er, er sei zum Gespräch bereit, wies aber auch darauf hin, dass es im Som­mer 2023 „Vorfälle im Kontext von Jugendarbeit“ gegeben habe. Danach seien weitere Mel­dun­gen von ganz verschiedenen Men­schen gekommen, „die uns im Ordi­na­ri­at haben Fra­gen stellen und tätig wer­den las­sen“. Zwei­mal seien danach gegen­über dem Pfar­rer Maß­nah­men ver­hängt worden, die auch bestimm­te Aspek­te der Jugend­ar­beit ein­ge­schränkt hätten. Angesichts der Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinde forderte Oster Besonnenheit.

Kurz vor der Demonstration hatte sich der Bischof nach Angaben der Diözese mit Vertretern aus Pfarrgemeinderäten und Kirchenverwaltungen des betroffenen Pfarrverbandes getroffen. Oster habe gegenüber den Gemeindevertretern Ver­säum­nis­se eingeräumt, berichtete das Bistum anschließend. Der Oberhirte habe aber auch beton­t, „dass sich die Bis­tums­lei­tung ab einem bestimm­ten Zeit­punkt genö­tigt sah, so zu han­deln, da sich Ereig­nis­se zuge­spitzt hät­ten“.

Ebenfalls am Wochenende wurde ein Schreiben von Kardinal Reinhard Marx bekannt. In dem Brief nimmt Marx Stellung zu den Vorwürfen, wonach Oster Meldungen über den Hauzenberger Pfarrer zu spät nach Rom weitergeleitet hätte. Der Kardinal schreibt unter anderem, er könne kein strafbares Fehlverhalten aufseiten von Oster erkennen.