Wie Daniel Föst am Samstagmorgen da in Amberg vor der Bühne steht, kann einen schon verwundern. Es hieß ja immer, er müsse sich keine Sorgen machen. Selbst Ulrich Lechte, der Mann, der ihn bei der Wahl zum Landeschef herausfordert, beschrieb ihr Duell als eines zwischen "David und Goliath". Und trotzdem glitzern auf Fösts Stirn jetzt Schweißperlen in einem Saal, der so warm nun auch wieder nicht ist. Seinen Sohn, der keinen Meter von ihm weg steht, sieht Föst gar nicht. Da kann der Dreijährige noch so oft mit seiner FDP-Fahne wedeln. Papa hat gerade andere Sorgen. Nur ein paar Meter weiter nämlich geht sein Herausforderer die Reihen der Delegierten ab, um in letzter Minute noch für sich zu werben.

Am Ende gewinnt Goliath dann doch, aber nur knapp: Von den rund 370 Delegierten stimmen 54,3 Prozent für Föst und 42,7 für Lechte. Vor zwei Jahren hatte Föst noch 79 Prozent. Sicher, damals war er der einzig ernstzunehmende Kandidat. Doch selbst ohne Gegenkandidaten, hätte er diesmal einen Dämpfer bekommen, heißt es bei den Delegierten.

Die Botschaft an ihn lautet also: bitte weitermachen, aber nicht ganz so wie zuvor. Zu sehr Solo-Tänzer, zu wenig Teamplayer. Das hört man so an Kritik über Föst, wenn man in der Vorhalle mit den Delegierten spricht, übrigens vor dem Stand der bayerischen Zahnärzte, der offenbar auf keinem FDP-Parteitag fehlen darf. Und dann natürlich die Sache mit Albert Duin, jetzt Landtagsabgeordneter, 2017 noch Fösts Vorgänger als Landeschef. Föst war unter ihm Generalsekretär, zwischen die zwei passte kein Blatt, so dachte zumindest Duin. Dann aber unterstützte Föst nicht ihn als Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, sondern sprach sich für eine Urwahl aus und damit irgendwie auch für Martin Hagen, der sich klar gegen Duin durchsetzte und jetzt für seinen Job als Fraktionschef im Landtag viel Lob kriegt. Auf Fösts Wort kann man sich nicht verlassen. So verbreiten das seine Gegner. Das Wohl der Partei wiegt mehr als alte Loyalitäten. So seine Unterstützer.

Dass es am Ende doch kein Wunder von Amberg gibt, wie es sich Lechte wünschte, liegt auch an Fösts Bilanz: Unter ihm zog die FDP in Berlin und München wieder in die Parlamente ein, wenn in Bayern auch knapp mit nur fünf Prozent. Die Mitgliederzahlen steigen, bald sollen sie die 7000er-Marke reißen. Zudem stellt Fösts Bezirksverband Oberbayern alleine rund 40 Prozent der Delegierten.

Sein Herausforderer Lechte dagegen kann auf eine weit kleinere Hausmacht zurückgreifen. Er ist Vorsitzender der FDP Oberpfalz, die nur 24 von den rund 370 Delegierten stellte. Wie Föst sitzt er seit 2017 im Bundestag, ist aber weit unbekannter, auch wenn er fast zwanzig Jahre im Landesvorstand saß. Dass er trotzdem ein Ergebnis einfährt, das selbst seine Gegner als "achtbar" bezeichnen, mag neben dem Unmut gegen Föst auch an Lechtes Rede gelegen haben.

Es gibt wohl kaum eine Gruppe in der FDP, der Lechte nichts verspricht: den Jungliberalen wieder eine beratende Stimme im Präsidium, den Frauen eine Doppelspitze, den 96 Kreisverbänden mehr Aufmerksamkeit und der Geschäftsstelle eine Renovierung. Im Gegensatz zu dem angeblichen Solodarsteller Föst präsentiert er sich als einer, dem "Egotouren" fremd seien. Eine "Kuschel- und Hätschelrede", heißt es nachher. Gut, aber nicht gut genug. Denn: Geht es nicht auch um Politik?

Föst hat die Schwäche seines Vorredners gleich erkannt. "Lasst uns ein bisschen Politik machen!", ruft er den Delegierten zu und meint damit - Überraschung - Sozialpolitik, ein Feld, auf dem sich die FDP bisher eher wenig profiliert hat. Nun aber will die FDP auch eine "Stimme der hart arbeitenden Bevölkerung" sein. Ein Gruß an die SPD. Ein weiterer geht an die CSU. Bei ihr will Föst wildern, indem er Bauern umwirbt, die von der neuen grünen Gesinnung der CSU enttäuscht sind. Aber nicht falsch verstehen: Gegen den Klimawandel will die FDP natürlich auch etwas tun, nur eben mit neuen Technologien und nicht mit "Askese und Verboten", wie es die Grünen machten, so Föst. In ihrem Leitantrag zur Kommunalwahl fordert die FDP zudem eine digitale Verwaltung und regionale Wirtschaftsfördergesellschaften. Damit wollen sie den Freien Wählern etwas entgegensetzen, die viele als Hauptkonkurrent der FDP auf dem Land ausgemacht haben. Als seinen Generalsekretär ernennt Daniel Föst den Bundestagsabgeordneten Lukas Köhler, der sich als Klimapolitiker profiliert hat. Er ist wohl nicht ganz unschuldig daran, dass Föst die Wahl gewonnen hat. Zumindest bekommt kaum einer so viel Applaus wie er.

Überhaupt soll es schon FDP-Parteitage gegeben haben, bei denen mehr Begeisterung in der Luft gelegen hat. Stattdessen gibt es noch ein wenig Kritik am Vorstand. Nur drei der zehn Mitglieder sind Frauen und das obwohl die FDP weiblicher werden will. Einige Delegierten erinnern daran, was sich die FDP mal geschworen hatte: nie wieder den Kontakt zur Basis zu verlieren. Dazu passe nicht, dass im Vorstand vor allem Abgeordnete sitzen und die Posten größtenteils in Hinterzimmern ausgemacht würden. Eines finden die meisten gut: Dass Ulrich Lechte als dritter Stellvertreter auch wieder im Vorstand ist. Die Gräben, die durch seine Kandidatur gerissen wurden, sollen sich so wieder schließen.