13. Januar 2019, 18:39 Uhr Parteiaustritt Gumppenberg verlässt die FDP nach 38 Jahren

Der frühere FDP-Landtagsabgeordnete Dietrich von Gumppenberg hat die Partei nach 38 Jahren Mitgliedschaft verlassen. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen, schreibt Gumppenberg an die Parteizentrale in Berlin, es gebe jedoch mehrere Gründe für seinen Entschluss. Der Niederbayer war einer der Mitbegründer des Politischen Aschermittwochs seiner Partei im Freistaat, auf Landesebene zählte er zu den auffälligen Figuren. Der FDP gehörte der 77-Jährige fast sein halbes Leben lang an. Zweimal saß er als wirtschaftspolitischer Sprecher im Landtag: Anfang der Neunzigerjahre sowie als Nachrücker 2012/2013. Zur jüngsten Landtagswahl war er nicht mehr angetreten.

Als Grund für seinen Austritt nennt Gumppenberg eine schleichende Entfremdung. Die FDP sei eine andere geworden, sagte er der SZ. Missfallen hat ihm die Weigerung der Parteispitze, mit Union und Grünen eine Jamaika-Koalition im Bund einzugehen. Auch das Thema Ökologie sei "faktisch nicht gewürdigt" worden. Die FDP mache "Politik vorbei an den Menschen, gute Rhetorik reicht nicht aus", sagte Gumppenberg. Daraus ziehe er die Konsequenz, er gehe aber nicht im Bösen.

FDP-Landtagsfraktionschef Martin Hagen bedauerte die Entscheidung Gumppenbergs. Die Mitgliederzahlen entwickelten sich insgesamt erfreulich nach oben, es sei aber "immer ein Verlust, wenn ein verdientes Mitglied die Partei verlässt". Landeschef Daniel Föst sagte zum Abschluss der Winterklausur, nach der Rückkehr in den Landtag beginne für die Bayern-FDP die "Phase der Verankerung, der Öffnung und des weiteren Wachstums". Ein Schwerpunkt des Treffens war die Zusammenarbeit zwischen Landesvorstand, Landtagsfraktion und Landesgruppe.