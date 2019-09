Antje Laux klopft mit dem Messer gegen ihr Glas, ding, ding, kann losgehen. "Ich möchte die Sitzung eröffnen", sagt Laux. Dann setzt sie den Ton für diesen Abend im Wirtshaus Hafner in Perlesreut, Bayerischer Wald. "Dass so viele gekommen sind, das ist eine super Überraschung, supertoll, freut mich sehr", sagt Laux, die erste Rednerin des Abends. Es folgt der zweite Redner, die dritte Rednerin - aber die Tonspur bleibt die gleiche: super, toll, große Freude. Nur gute Laune. Was ist hier los?

Nun, etwa 40 Menschen sind zum Hafner gekommen, um dabei zu sein, wenn die Grünen ihren ersten Ortsverband im Landkreis Freyung-Grafenau gründen, wo Antje Laux die Kreischefin der Partei ist. Es ist bereits der 86. Ortsverband, den die bayerischen Grünen seit der Landtagswahl 2018 auf die Beine stellen. Das erklärt dann auch das Gute-Laune-Syndrom. "Ein unglaublicher Boom", sagt Eike Hallitzky, Landeschef der Grünen, der an diesem Abend ebenfalls nach Perlesreut gekommen ist. Wobei das fast untertrieben ist. Was Bayerns Grüne gerade erleben, ist eine Explosion.

Erst vor ein paar Tagen hat die Partei ihre neuesten Zahlen für die gesamte Bundesrepublik präsentiert. Demnach ist die Zahl der Grünen-Mitglieder seit Jahresbeginn von gut 75 000 auf fast 90 000 gestiegen. Von den rund 15 000 Neumitgliedern kommen etwa 2500 aus Bayern. Wie groß der Bayern-Anteil am bundesweiten Zulauf ist, zeigt vor allem der Blick auf die neu gegründeten Orts- und Kreisverbände. Von den jüngsten 62 Gründungen in Deutschland fanden allein 51 im Freistaat statt. Den größten Zuwachs hatte Oberbayern: 34 neue Ortsverbände seit der Landtagswahl. Die wenigsten Gründungen gab es in Niederbayern: zwei. In Eching bei Landshut und nun eben in Perlesreut, Kreis Freyung-Grafenau.

Detailansicht öffnen Partei im Aufwind: Der Boom der Grünen in Bayern ist spätestens seit der bayerischen Landtagswahl im vergangenen Jahr nicht mehr zu übersehen. Im Maximilianeum sitzen sie nun mit 38 Abgeordneten. Dieser Erfolg lässt sich auch an den steigenden Mitgliederzahlen ablesen. (Foto: Tobias Hase/dpa)

Den Volksparteien laufen zu Tausenden die Mitglieder weg - und die Grünen? Gründen sogar im Bayerischen Wald neue Ortsverbände. In einem Landstrich, wo der politische Boden tiefschwarz gepflastert ist. Obwohl, sagt Hans-Jürgen Hödl, "wenn du hier sitzt und diese wunderbare Landschaft siehst, dann sagen ganz viele: Hier ist eh alles grün".

Hödl, 37, hockt nach der Gründungssitzung auf der Wirtshausterrasse. Er ist Initiator des Perlesreuter Ortsverbandes, hat sich gerade eben zum Vorstandssprecher wählen lassen. Auf der Terrasse hat man einen weiten Blick in die Bayerwald-Landschaft. Wunderschön, da hat Hödl schon recht. Aber grün? Wer genau hinschaut, der sieht den braunen Schleier, der sich über einige Fichtenwälder gelegt hat. Wo die Spitzen braun sind, stehen überall tote Bäume, vom Borkenkäfer zerfressen. Die Dürre hat die Fichten zu leichten Opfern des Käfers gemacht. Langsam, sagt Hödl, werde den Menschen hier bewusst, "dass der Wald doch schützenswerter ist, als man vielleicht gemeint hat".

Im Bayerwald können die Leute die Klimakrise durchs Fenster beobachten. Das dürfte ein Grund sein, warum die Grünen auch hier plötzlich Zulauf haben. Hödl ist der Partei nach der Bundestagswahl beigetreten - als die AfD in Niederbayern starke Ergebnisse erzielt hatte. In Freyung, wo Hödl ein Kino betreibt, holten die Rechtspopulisten fast 18 Prozent. Ein Schock, sagt Hödl, "da hab ich mir gedacht: Jetzt musst du was machen".

Klimakrise. Rechtsruck. Wer die neuen Grünen fragt, warum sie der Partei beitreten, der hört vor allem diese zwei Argumente. Das ist im Bayerischen Wald nicht anders als in München. Die Zahl der Parteieintritte steige "relativ ausgeglichen sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen", teilt die Bundespartei auf Nachfrage mit. Auch in Bayern klingen die Namen der Orte, die neuerdings grüne Ortsverbände haben, immer ländlicher: Eggstätt, Ahorntal, Berolzheim.

Früher habe sich ein Grüner auf dem Land "erklären müssen", sagt Hans Madl-Deinhart, "im Sportverein, im Schützenverein, bei der Feuerwehr". Im Jahr 1988 ist Madl-Deinhart den Grünen beigetreten, er gehörte zu den Gründern des Kreiverbands Freyung-Grafenau. Drei Jahrzehnte musste er warten, bis nun ein Ortsverband dazukommt. "Es dauert eben lang, bis sich die Leute ändern", sagt der 61-Jährige, der im knallgrünen Hemd im Wirtshaus sitzt. "Früher waren hier fast alle bei der Bundeswehr", sagt Madl-Deinhart über den Militärstandort Freyung-Grafenau. Über die Grünen, die ihre Wurzeln in der Friedenspolitik haben, seien "Horrorgeschichten erzählt" worden. "Auch die Kirche hat gesagt: Die Grünen kannst du nicht wählen!" Und jetzt? Gibt es keine Wehrpflicht mehr, die Kirche hat an Einfluss verloren, die Ablehnung sei inzwischen "viel weniger", sagt Madl-Deinhart.

Detailansicht öffnen Hans-Jürgen Hödl ist Initiator des Perlesreuter Ortsverbandes und hat sich bei der Gründungssitzung zum Vorstandssprecher wählen lassen. (Foto: Hermann Schoyerer /oh)

Das sagt auch Hans-Jürgen Hödl, der nicht nur grün ist, sondern auch schwul - zwei Attribute, die lange Zeit nicht sofort im hintersten Eck Bayerns verortet wurden. Hödl ist in Passau geboren, hat bis vor Kurzem dort gelebt. Sein Lebensgefährte kommt aus Perlesreut, das Paar richtet sich hier gerade eine Wohnung ein. Als Grüner im Bayerwald wolle er auch "Ansprechpartner sein" für schwule, lesbische, bi- und transsexuelle Menschen. Denn eine Anlaufstelle gibt es bis heute in ganz Niederbayern nicht. "Ich habe im Landkreis einige kennengelernt, die sind 30, schwul, aber das weiß keiner, die trauen sich das nicht zu sagen. Ein riesiges Problem", sagt Hödl, der vom Christopher Street Day im Bayerwald träumt, "das wäre mal was ganz anderes".

Aber Hödl ist auch Realist. Er weiß, dass die Grünen auf dem Land kein Rathaus erobern, wenn sie die Regenbogenrevolution ausrufen. Es sei "klar, dass man auf dem Land nicht sagen kann: Alle Autos müssen jetzt weg!" Die Distanzen sind hier groß, die Menschen aufs Auto angewiesen. Aber natürlich wolle er mithelfen, das "ultraschlechte öffentliche Verkehrsnetz"besser zu machen. Und er möchte "mehr Aufklärung beim Thema Müll" leisten, sagt Hödl, der neue Perlesreuter Grünen-Chef. Bis Frühjahr 2020 wollen die vier Gründungsmitglieder eine Liste für die Kommunalwahl aufstellen. "Wir werden den kompletten Gemeinderat übernehmen", sagt Hödl. Er sagt das mit Augenzwinkern. Bei der Landtagswahl 2018 haben nur fünf Prozent der Perlesreuter die Grünen gewählt, keine 200 Menschen. Zumindest im Bayerwald hat die Boom-Partei noch eine Menge Luft nach oben.