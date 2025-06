Von Matthias Köpf, Schönau am Königssee

Wer sein Auto für drei Stunden auf dem Großparkplatz am Königssee abstellen will, muss dafür sieben Euro zahlen, egal ob in bar am Automaten oder digital per Handy-App, egal ob für einen Verbrenner oder für ein Elektroauto. Denn dort am Königssee verschafft den Ausflüglern auch ein „E“ im Kennzeichen nicht jene drei Stunden Gratis-Parken, die von der bayerischen Staatsregierung zum 1. April eingeführt worden sind, um die teuren E-Autos etwas attraktiver zu machen und die Elektromobilität voranzubringen.