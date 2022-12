Am 14. September 2006 und somit am Ende seiner pastoralen Reise durch den Freistaat verließ Papst Benedikt XVI. Bayern wieder - passenderweise in einem Lufthansa-Flugzeug, das den Namen "Regensburg" trug.

Von Heribert Prantl

Die Stadt Regensburg hat einen römischen Zauber, und das muss man wissen, wenn man Joseph Aloisius Ratzinger verstehen will, der als Papst Benedikt XVI. in Rom der 264. Nachfolger des heiligen Petrus war. In der bayerisch-römischen Stadt Regensburg war Ratzinger nämlich daheim, bevor er Papst wurde, und hier, in Regensburg-Pentling, hatte er seit 1970 sein eigenes Haus; hier war, auch nach der Papstwahl im Jahr 2005, seine gemeldete deutsche Adresse. Das hat mit dem Rom-Gefühl zu tun, das man in dieser Stadt hat: Regensburg war, zu Zeiten des Kaisers Marc Aurel, Sitz der dritten römischen Legion; "Metropolis" nannte ein geistlicher Geschichtsschreiber im 11. Jahrhundert die Stadt. Später wurde sie der Mittelpunkt des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation.