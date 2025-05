Über den neuen Papst Leo XIV. wurde in den vergangenen Tagen viel geschrieben. Dass er, um nur einige Beispiele zu nennen, in Chicago zur Welt kam, in Peru gewirkt hat und einem Orden angehört, den man in München hauptsächlich als Biermarke kennt. Weniger ausgiebig beschrieben wurde jedoch, was seine Wahl für den Allgäuer Kurort Bad Wörishofen bedeutet.