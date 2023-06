Kurz vor dem Zivilprozess gegen die katholische Kirche am Traunsteiner Landgericht wird ein wertvolles Schmuckstück des toten Papstes entwendet. Er spielt in der Klage eines Missbrauchsopfers eine wichtige Rolle.

Von Thomas Balbierer

Einen Tag bevor am Traunsteiner Landgericht die Zivilklage eines Missbrauchsopfers gegen die katholische Kirche verhandelt wird, ist in Traunstein das Brustkreuz des toten Papstes Benedikt XVI. gestohlen worden. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (LKA) mitteilt, drangen am Montag unbekannte Täter in die Stadtkirche St. Oswald ein und brachen eine Vitrine auf, in der der päpstliche Schmuck ausgestellt war. Benedikt hatte das Stück im Jahr 2016 an seine Heimatpfarrei übergeben.

Laut dem LKA ist der Wert des sakralen Gegenstands für die katholische Kirche "nicht bezifferbar". Bei dem Einbruch wurde auch Bargeld gestohlen. Der Behörde zufolge soll die Tat zwischen 11.45 und 17 Uhr geschehen sein, nun suchen die Ermittler nach Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Traunstein leitet die Ermittlungen.

Ob es einen Zusammenhang zu dem Zivilprozess am Traunsteiner Landgericht gibt, geht aus der Mitteilung des LKA nicht hervor. Es schließt nicht aus, dass es sich um eine gezielte Tat gehandelt haben könnte. Weitere Angaben will die Behörde derzeit nicht machen. In der Klage eines Missbrauchsopfers spielt Joseph Ratzinger eine wichtige Rolle: Der spätere Papst soll als Erzbischof des Erzbistums München und Freising im Jahr 1980 einen bereits vorbestraften Priester wiedereingesetzt haben - woraufhin es erneut zum Missbrauch kam.

Am Montag wurde bekannt, dass das Gericht die Klage gegen Ratzinger von dem an diesem Dienstag stattfindenden Prozess abtrennen will. Nach dem Tod Ratzingers richten sich die Schadenersatzforderungen gegen potenzielle Erben des Papstes, die das Gericht bislang nicht benennen konnte.

Detailansicht öffnen Papst Benedikt hatte das Brustkreuz im Jahr 2016 an seine Heimatpfarrei übergeben. (Foto: LKA)

Kurz vor dem Prozessbeginn ist am Dienstag dann auch noch die Klage gegen den früheren Erzbischof Kardinal Friedrich Wetter zurückgenommen worden. Das bestätigte das Landgericht. "Kardinal Wetter ist der einzige ehrenvolle Mann in diesem Verfahren", sagte Klägeranwalt Andreas Schulz. Man habe es dem hochbetagten Mann darum ersparen wollen, vor Gericht erscheinen zu müssen. Kläger Andreas Perr, der angibt, von einem Wiederholungstäter in Garching an der Alz missbraucht worden zu sein, hat diesen Priester sowie das Erzbistum München und Freising verklagt. Er fordert 300 000 Euro Schmerzensgeld. "Ich hoffe mit einem guten Gefühl, dass sich was ändert", sagte er vor Beginn der mündlichen Verhandlung.