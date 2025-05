Ottobeuren:Das schlechte Gewissen der Maibaum-Mörder

Sie kamen in der Dunkelheit, doch unbemerkt blieben sie nicht. Vier Jugendliche haben sich in der Nacht auf Samstag am Maibaum in Ottobeuren zu schaffen gemacht. Ein Nachbar hörte um kurz vor 4 Uhr den Lärm einer Motorsäge und rief die Polizei. Die Beamten rückten aus, doch als sie ankamen, waren die Täter bereits verschwunden. Den Stamm des nur Tage zuvor aufgestellten Maibaums hatten sie bereits zu einem Drittel zersägt, „mehr als laienhaft“, berichtete die Polizei. Die instabile 35-Meter-Stange wurde von der Feuerwehr gefällt, aus Sicherheitsgründen.