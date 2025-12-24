Zum Hauptinhalt springen

Bayern„Ich bin jetzt Villenbesitzer“

Lesezeit: 4 Min.

Nur den Weihnachtsschmuck musste Jonas Groth selbst besorgen, den Rest des Hauses gab's geschenkt.
Nur den Weihnachtsschmuck musste Jonas Groth selbst besorgen, den Rest des Hauses gab's geschenkt. (Foto: Nila Thiel)

Banken-Azubi Jonas Groth, 21 Jahre alt, hat in der Soziallotterie eine millionenteure Villa in der Nähe von München gewonnen.

Interview von Florian Zick, Icking

Millionär? Das wird man nicht so schnell. Und Hauseigentümer? Das geht bei den momentanen Immobilienpreisen auch nicht so fix. Für den 21-jährigen Jonas Groth aus der Nähe von Hamburg aber sind quasi beide Träume auf einmal in Erfüllung gegangen: Der Banken-Azubi hat bei einer Hausverlosung der Soziallotterie Omaze den Hauptpreis gewonnen.

