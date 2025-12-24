Millionär? Das wird man nicht so schnell. Und Hauseigentümer? Das geht bei den momentanen Immobilienpreisen auch nicht so fix. Für den 21-jährigen Jonas Groth aus der Nähe von Hamburg aber sind quasi beide Träume auf einmal in Erfüllung gegangen: Der Banken-Azubi hat bei einer Hausverlosung der Soziallotterie Omaze den Hauptpreis gewonnen.
Bayern„Ich bin jetzt Villenbesitzer“
Banken-Azubi Jonas Groth, 21 Jahre alt, hat in der Soziallotterie eine millionenteure Villa in der Nähe von München gewonnen.
Interview von Florian Zick, Icking
