Nach dem Absturz eines Segelflugzeuges im oberbayerischen Ohlstadt hat die Polizei erste Hinweise zur Ursache des Unfalls gefunden. "Der Segelflieger war auf einem Übungsflug unterwegs und streifte beim Landeanflug mit einer Tragfläche einen Baumwipfel", teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit. Dadurch stürzte die Maschine mit einer 14 Jahre alten Flugschülerin und dem 60 Jahre alten Fluglehrer ab. Das Flugzeug war am Samstag in einem Wald in der Nähe des Flugplatzes Pömetsried gegen Bäume gekracht und in 25 Metern Höhe hängen geblieben. Nach einer mehrstündigen Rettungsaktion durch Feuerwehr und Bergwacht kamen die beiden Verletzten in eine Klinik. "Die Verletzungen sind erheblich", hieß es. Warum die Maschine die Bäume berührte, ist noch unklar.