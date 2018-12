14. Dezember 2018, 18:49 Uhr Öffentlicher Nahverkehr Umsteigen leichter gemacht

Verkehrsministerium fördert den Bau von Radparkplätze an Bahnhöfen

Der Freistaat hat mit Fördermitteln in Millionenhöhe Projekte unterstützt, die den öffentlichen Nahverkehr verbessern sollen. Verkehrsminister Hans Reichhart (CSU) übergab am Freitag Bescheide über mehr als zehn Millionen Euro für acht Maßnahmen in Bayern. Davon profitieren Kreise, Städte und Verkehrsunternehmen. Dies sei nur ein Teil der jährlichen Förderungen, hieß es. Man woll den öffentlichen Nahverkehr stärken, "damit die Leute umsteigen vom Auto auf die Schiene", so Reichhart. Konkret werde die Schaffung von neuen Park-and-Ride- sowie Bike-and-Ride-Anlagen, von Bushaltestellen sowie weiteren Projekten vorangetrieben. In Städten gehe es vor allem darum, Schadstoffbelastungen zu reduzieren, auf dem Land um eine bessere Anbindung. Mehrere der jetzt geförderten Projekte betreffen auch Fahrradfahrer.

Zum Beispiel der Neubau eines gesicherten Radparkhauses am Nelson-Mandela-Platz in Nürnberg. Gut 400 Stellplätze an der Südseite des Hauptbahnhofes soll es darin geben, die Fertigstellung ist für das Jahr 2019 geplant. Vorgesehen sind unter anderem Schließfächer für Helme oder Zubehör und Stromanschlüsse für E-Bikes. Förderbescheide gingen am Freitag etwa auch an die oberpfälzischen Gemeinden Reuth bei Erbendorf und Deuerling. Hier geht es laut Mitteilung ebenfalls um Park-and-Ride beziehungsweise Bike-and-Ride-Anlagen.

Der Fahrradclub ADFC sieht das Rad als einen "natürlichen Partner der Schiene". Während in den Niederlanden 46 Prozent der Pendler das Fahrrad als Zubringer zur Bahn benutzten, kombinierten in Deutschland nur sechs Prozent Rad und Bahn, beklagt die Interessensvertretung. Grund dafür seien schlechte Radwege, aber eben auch fehlende Parkplätze beim Umstieg. An den meisten Bahnhöfen in Deutschland gibt es demnach erhebliche Kapazitätsengpässe beim diebstahlsicheren Abstellen von Rädern. 2019 beginnt hierzu auch eine Förderoffensive des Bundes und der Bahn; das Thema Fahrradparken, so der ADFC, sei "jahrzehntelang links liegen gelassen" worden.