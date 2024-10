Interview von Max Weinhold, Giebelstadt

Das Kreativzentrum liegt im unterfränkischen Nirgendwo, ein weißer Flachbau in Schiffscontaineroptik in einem Industriegebiet gleich neben dem Acker am Rand des Marktes Giebelstadt mit seinen gut 5700 Einwohnern. An diesem nur für Einsamkeitsliebhaber einladenden Ort entwerfen die Designer Otto Drögsler, 67, und Jörg Ehrlich, 61, Kollektionen der international erfolgreichen Frauenmodemarke Odeeh, Kennzeichen: unkonventionelle Schnitte und Muster, viele Farben. Gerade erst fertigten sie ein Kleid für US-Vogue-Chefin und Modeikone Anna Wintour, auch Anke Engelke lässt sich von Odeeh einkleiden. Ein Gespräch zwischen Regalen voller Modebücher und entwurfbehangenen Bürowänden über die „schöne Leere“ der Provinz und die Ruhe vor dem „urbanen Zirkus“.