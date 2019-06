7. Juni 2019, 18:53 Uhr Ochsenkopf Alpine Coaster

Auf der Rodelbahn mit auffälliger Schienenkonstruktion flitzen Wagemutige ins Tal

Der Ochsenkopf im Fichtelgebirge ist im Winter ein Skigebiet, im Sommer wird er von den vier umliegenden Gemeinden als "Naturerlebnis" vermarktet, "das seinesgleichen sucht". Man könnte hier schon auch ganz normal wandern gehen, aber in den Rathäusern am Fuße des Bergs ist natürlich bekannt, dass man damit keinen Sommerurlauber mehr hinter dem Ofen hervorlockt. Deshalb stehen etliche naturerlebnisverstärkende Maßnahmen mit Adrenalinfaktor zur Verfügung, zum Beispiel der "Alpine Coaster" in Bischofsgrün. Das ist eine Rodelbahn mit einer auffälligen Schienenkonstruktion, auf der Zahlungswillige in Bobs den Berg hinunter flitzen können. Daneben liegt eine Sommerrodelbahn und auch der Wald ist möbliert: Neben einem Kletterparcours gibt es den "Ziplinepark", in dem Mutige an einer Seilrolle hängend in 16 Etappen bergab sausen.