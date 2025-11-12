Im Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand soll ein moderner Lift gebaut werden, in Teilen im Naturschutzgebiet. Doch gehört werden müssen die Umweltschützer nicht, dank eines neuen Gesetzes. Sie laufen nun Sturm - sehr zur Verwunderung der Liftbetreiber.

Die Scheidtobelbahn ist ein angegrauter Doppelsessellift im Oberstdorfer Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand. Errichtet im Jahr 1995 führt sie von der Talstation an der Alpe-Eck-Bahn auf 1125 Metern Länge über 289 Meter Höhe hinauf zur Bergstation nahe der Bierenwangbahn. Die Beförderungskapazität ist mit 1200 Personen pro Stunde eher bescheiden, die Passagiere ruckeln mit neun Kilometern pro Stunde gemütlich nach oben. Die alten Doppelsitze wirken fast ein wenig aus der Zeit gefallen.