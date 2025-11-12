Zum Hauptinhalt springen

Neubau einer Bergbahn im AllgäuBürokratieabbau erschwert die Arbeit von Umweltschützern

Lesezeit: 4 Min.

Der alte Zweier-Sessellift der Scheidtobelbahn am Fellhorn soll einem modernen Sechser-Sessellift weichen.
Der alte Zweier-Sessellift der Scheidtobelbahn am Fellhorn soll einem modernen Sechser-Sessellift weichen. (Foto: Scheidtobelbahn)

Im Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand soll ein moderner Lift gebaut werden, in Teilen im Naturschutzgebiet. Doch gehört werden müssen die Umweltschützer nicht, dank eines neuen Gesetzes. Sie laufen nun Sturm - sehr zur Verwunderung der Liftbetreiber.

Von Florian Fuchs und Christian Sebald

Die Scheidtobelbahn ist ein angegrauter Doppelsessellift im Oberstdorfer Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand. Errichtet im Jahr 1995 führt sie von der Talstation an der Alpe-Eck-Bahn auf  1125 Metern Länge über 289 Meter Höhe hinauf zur Bergstation nahe der Bierenwangbahn. Die Beförderungskapazität ist mit 1200 Personen pro Stunde eher bescheiden, die Passagiere ruckeln mit neun Kilometern pro Stunde gemütlich nach oben. Die alten Doppelsitze wirken fast ein wenig aus der Zeit gefallen.

Zur SZ-Startseite

MeinungBayerischer Staatshaushalt
:Doppelhaushalt: Eine Null mit Ach und Krach

SZ PlusKommentar von Sebastian Beck
Portrait undefined Sebastian Beck

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite