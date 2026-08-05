Das Rätsel ist noch immer ungelöst, aber es gibt neue Erkenntnisse zu den Knochen, die Höhlenforscher vor einem Jahr in einer Höhle bei Obermaiselstein im Allgäu gefunden haben: Die Überreste stammen von einem Mann, sie sind 50 bis 150 Jahre alt. Das ist eine weite Spanne, die aber laut Polizei bei einer forensischen Untersuchung nicht enger einzugrenzen war. Die Polizei will nun in Gemeinde- und Kirchenarchiven ermitteln, um die Identität des Toten zu klären – es bleibt allerdings die Frage, ob das Rätsel um die Knochen jemals gelöst werden wird.