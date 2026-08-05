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Polizei ermitteltDas Rätsel um die Höhlenknochen

Lesezeit: 2 Min.

Die Lochtalbachhöhlen zwischen Obermaiselstein und Oberstdorf sind noch weitgehend unerforscht.
Die Lochtalbachhöhlen zwischen Obermaiselstein und Oberstdorf sind noch weitgehend unerforscht. Foto: Razvodovskijx via/Imago/

Höhlenforscher finden bei Obermaiselstein im Allgäu menschliche Überreste. Eine forensische Untersuchung bringt neue Erkenntnisse – aber die Ermittler stehen noch immer vor einem Rätsel.

Von Florian Fuchs

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Das Rätsel ist noch immer ungelöst, aber es gibt neue Erkenntnisse zu den Knochen, die Höhlenforscher vor einem Jahr in einer Höhle bei Obermaiselstein im Allgäu gefunden haben: Die Überreste stammen von einem Mann, sie sind 50 bis 150 Jahre alt. Das ist eine weite Spanne, die aber laut Polizei bei einer forensischen Untersuchung nicht enger einzugrenzen war. Die Polizei will nun in Gemeinde- und Kirchenarchiven ermitteln, um die Identität des Toten zu klären – es bleibt allerdings die Frage, ob das Rätsel um die Knochen jemals gelöst werden wird.

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