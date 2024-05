Die Orientierungslosigkeit in Bayern ist dieser Tage groß. Markus Söder zum Beispiel, aktuelles Amt Ministerpräsident, streift auf der Suche nach einer neuen Rolle durch die Welt und darf zwischen Pandaknutschen und Papst-Besuch von einem Leben als Bundespräsident träumen - endlich frei von langweiliger Sachpolitik. Auch in bayerischen Schulen herrscht Verwirrung: Ist das Gendersternchen nun wirklich verboten oder nur so halb? Darf nach der Pisa-Reform in Grundschulen noch gesungen und gemalt werden oder reicht es, in Reli für bessere Noten zu beten?