Wanderin stürzt in den Allgäuer Alpen in den Tod

Die Frau verunglückte an einer mit Stahlseil gesicherten Passage am Gaisalphorn bei Oberstdorf. Ein Rettungshubschrauber brachte die Angehörigen der 54-Jährigen ins Tal.

Beim Wandern in den Allgäuer Alpen ist eine 54 Jahre alte Frau in den Tod gestürzt. Die Wanderin verlor am Samstag beim Klettern über eine mit Stahlseil gesicherte Passage am Gaisalphorn bei Oberstdorf im Landkreis Oberallgäu den Halt und stürzte etwa 50 Meter in die Tiefe, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Sie starb noch am Unfallort. Ein Rettungshubschrauber flog die Angehörigen der 54-Jährigen ins Tal, wo sie betreut wurden.