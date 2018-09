30. September 2018, 18:49 Uhr Oberstaufen Tödliches Überholmanöver

Beim Überholen ist ein Motorradfahrer am Samstag in Oberstaufen (Kreis Oberallgäu) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah der 56-Jährige beim Überholen einer Fahrzeugkolonne einen abbiegenden Wagen, prallte mit diesem zusammen und rutschte unter die Schutzplanke. Beim Sturz verlor er seinen Helm. Ein Sanitäter, der unmittelbar danach an der Unfallstelle war, leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein - ohne Erfolg. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen. Die Kolonne hatte sich hinter einem Traktor gebildet.