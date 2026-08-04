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Wenzenbach bei RegensburgProteste gegen Pläne für eines der größten Rechenzentren Europas

Lesezeit: 5 Min.

Eine Bürgerinitiative wehrt sich gegen die Pläne. Vor allem Naturschützer sehen das Projekt kritisch.
Eine Bürgerinitiative wehrt sich gegen die Pläne. Vor allem Naturschützer sehen das Projekt kritisch. Foto: Alexander Kappen

Endgültig beschlossen ist noch gar nichts. Doch das Vorhaben des spanischen Unternehmens Ignis Energy in einem Naturidyll bei Regensburg schlägt schon jetzt hohe Wellen.

Von Alexander Kappen und Patrick Wehner, Wenzenbach

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Eines schickt Bürgermeister Sebastian Koch dem Gespräch im Wenzenbacher Rathaus vorsorglich schon einmal per Mail voraus: Er wolle „keine falschen Hoffnungen wecken“. Soll heißen, Informationen über konkrete Planungen kann er nicht erteilen, weil es solche noch nicht gebe. Bislang habe der Gemeinderat lediglich einen „konstruktiven“ Kenntnisnahmebeschluss „zum Antrag der Ignis im Reifegradverfahren bei Tennet gefasst“, so Koch. Im verklausulierten Verwaltungsdeutsch kommt das zunächst relativ harmlos daher und soll bedeuten: Spruchreif ist noch gar nichts.

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