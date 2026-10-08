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Größerer Polizeieinsatz in BerngauZwei Verletzte nach Schüssen in der Oberpfalz

Wegen schussähnlicher Geräusche läuft ein größerer Polizeieinsatz in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz). Offenbur wurden zwei Menschen verletzt.
Wegen schussähnlicher Geräusche läuft ein größerer Polizeieinsatz in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz). Offenbur wurden zwei Menschen verletzt.
Tizian Gerbing/dpa

Gleich mehrere Notrufe gehen am Nachmittag bei der Polizei und Rettungskräften in der Oberpfalz ein. Die Beamten bitten Menschen im Ort Berngau, ihre Häuser nicht zu verlassen.

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Bei Schüssen in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen verletzt worden. Wie schwer die Verletzungen sind, blieb zunächst unklar. Die Beamten baten Menschen am Donnerstagnachmittag im Ort, ihre Häuser nicht zu verlassen oder den Bereich zu meiden, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz.

Spezialkräfte der Polizei sind nach  in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) im Einsatz.
Spezialkräfte der Polizei sind nach  in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) im Einsatz.
Tizian Gerbing/dpa

Wegen Schussgeräuschen seien gegen 14 Uhr mehrere Notrufe bei Polizei und Rettungskräften eingegangen, hieß es. Der Bereich Berngau sei weiträumig abgesperrt. „Zudem haben wir zur Unterstützung der Kräfte unseren Polizeihubschrauber im Luftraum.“

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