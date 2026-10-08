Bei Schüssen in Berngau (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Menschen verletzt worden. Wie schwer die Verletzungen sind, blieb zunächst unklar. Die Beamten baten Menschen am Donnerstagnachmittag im Ort, ihre Häuser nicht zu verlassen oder den Bereich zu meiden, wie ein Polizeisprecher vor Ort sagte. Spezialkräfte der Polizei waren im Einsatz.