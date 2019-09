Nicht, dass der liebe Gott Werbung notwendig hätte. Vielleicht schon eher die großen Kirchen, denen derzeit viele Mitglieder durch Austritte abhanden kommen. So gesehen kann es also Sinn machen, die Allgemeinheit durch ein Kunstprojekt daran zu erinnern, dass es diesen einen gibt, der Himmel und Erde erschaffen haben soll.

Stellt sich aber sogleich die Frage: Wie die frohe Botschaft übermitteln - in Zeiten des Internets, der digitalen Medienflut, der Twitter-Manie mit all ihren hinlänglich bekannten Auswüchsen. Insbesondere im zuletzt genannten Kommunikations-Kanal tummeln sich Persönlichkeiten, bei denen durchaus anzunehmen ist, dass sie sich ebenfalls für Allmächtige halten. Werbung auf derlei Kanälen könnte also ein höheres Wesen wie Gott in die Nähe doch sehr schillernder Machthaber rücken. Zumindest Traditionalisten werden das zu bedenken geben.

Bleibt das gute alte Prinzip der Leuchtreklame. Über dem Bamberger Dom ist noch bis 10. November die Leuchtschrift "GOD" (Gott) zu lesen. Die illuminierte Schrift des Künstlers Via Lewandowsky wechselte immer zwischen "Good" und "God", was zusammen "Good God" (Guter Gott) ergibt.