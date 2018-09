19. September 2018, 14:16 Uhr Oberbayern Millionenschaden nach Großbrand in Kloster Rottenbuch

Im denkmalgeschützten Kloster Rottenbuch stand der Dachstuhl in Flammen.

Bei dem Brand ist ein hoher Sachstanden an dem Gebäude entstanden, das gerade erst saniert worden war.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.

Bei dem Großbrand im denkmalgeschützten Kloster Rottenbuch in Oberbayern ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Millionenschaden entstanden. Nach Angaben eines Sprechers dauerten die Löscharbeiten am Mittwochvormittag an. Am Vorabend war im Dachstuhl eines Seitenflügels Feuer ausgebrochen.

Verletzt wurde bei dem Brand im Landkreis Weilheim-Schongau niemand. Dem Sprecher zufolge sei der Dachstuhl zerstört und das historische Gebäude bis zum Erdgeschoss von Löschwasser beschädigt worden. Im Laufe des Vormittags sollten Bagger anrücken, um das erste Stockwerk abzutragen, weil das Gebäude möglicherweise einsturzgefährdet war.

Nicht nur Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Auch Landwirte und Baufirmen halfen bei der Brandbekämpfung - mit Güllewagen und Betonmischfahrzeugen brachten sie Löschwasser zum Kloster.

Durch den Brand entstand dichter Qualm. Die Anwohner wurden aufgrund der starken Rauchentwicklung vorsorglich gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am späten Abend wurde diese Warnung wieder aufgehoben.

Vor dem Feuer war laut dem Polizeisprecher ein Unwetter über die Region gezogen. Ob möglicherweise ein Blitzeinschlag den Brand verursacht hat, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Kloster Rottenbuch ist ein ehemaliges Augustinerchorherrenstift im Landkreis Weilheim-Schongau. Es wurde vor 900 Jahren von Herzog Welf und seiner Frau gegründet. Der Dachstuhl des betroffenen Klosterteils war erst vor Kurzem fertig saniert worden. Bis Ende des Jahres sollte nach Angaben der Regens-Wagner-Stiftung die zweijährige Sanierung des gesamten Gebäudes für knapp 13 Millionen Euro abgeschlossen werden. Die Stiftung betreibt in dem Teil des Klosters mehrere Schulen. Während der Sanierungsarbeiten wurden die Klassen ausgelagert.

Am Mittwoch fiel nach Angaben von Stiftungsvorstand Rainer Remmele der Unterricht an drei Schulen aus, damit Schulbusse und Autos nicht die Zufahrtswege der Einsatzkräfte blockierten.Die mehr als 300 Einsatzkräfte wurden in der Nacht bei den Löscharbeiten von Landwirten und Unternehmern aus dem Ort unterstützt, die mit Betonmischern und Traktoren Löschwasser an den Brandort brachten.

Das vom Brand beschädigte Gebäude war in den Jahren 1750 bis 1753 als Brauhaus des Klosters Rottenbuch gebaut worden. Seit den Sechzigerjahren werden die Räume von schulischen Einrichtungen genutzt. Zunächst waren Nonnen des Don-Bosco-Ordens für die Einrichtung zuständig. 2010 übernahm die Regens-Wagner-Stiftung die Schulen. In dem betroffenen Gebäudeteil waren unter anderem eine Fachakademie für Sozialpädagogik und eine Berufsfachschule für Kinderpflege untergebracht.