Der Doppeldecker ist am frühen Samstagmorgen eine Böschung hinabgestürzt. 60 Menschen waren in dem Bus aus Nordrhein-Westfalen.

Ein Reisebus ist in Oberbayern auf einer Bundesstraße verunglückt, viele Menschen sind verletzt worden. Zahlreiche Einsatzkräfte seien vor Ort an der Bundesstraße 305 zwischen Inzell (Landkreis Traunstein) und Weißbach (Landkreis Berchtesgadener Land), sagte ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen.

60 Menschen seien in dem Doppeldeckerbus gewesen, 40 bis 50 davon wurden bei dem Unfall verletzt. Neun Passagiere seien schwer verletzt worden, sagte der Polizeisprecher am Vormittag, genauere Angaben könne man noch nicht machen. Tote gebe es nicht. Die Bergungsarbeiten dauerten bis zum Mittag, die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Bus aus dem Landkreis Beckum in Nordrhein-Westfalen sei gegen 7.30 Uhr von der Straße abgekommen und die Böschung hinabgestürzt, dabei habe sich das Fahrzeug überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen seien keine anderen Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen, Gutachter sind aber vor Ort und untersuchen den Unfallhergang. Auch der Busfahrer werde noch befragt. Bis diese Ermittlungen abgeschlossen sind, werde der Bus nicht geborgen. Die B305 war zunächst gesperrt, es gibt eine Umleitung.