4. November 2018, 08:44 Uhr Oberbayern Geisterfahrer verursacht tödlichen Unfall auf der A8

Nahe Holzkirchen gerät am frühen Sonntagmorgen ein Auto in den Gegenverkehr und prallt auf ein entgegenkommendes Fahrzeug. Ein Mensch kommt ums Leben, der Falschfahrer überlebt.

Bei einem Unfall mit einem Falschfahrer auf einer Autobahn in Bayern ist ein Mann ums Leben gekommen. "Das Todesopfer saß in einem entgegenkommenden Auto", sagte ein Sprecher der Polizei. Der Unfall passierte am frühen Sonntagmorgen auf der A8 in der Nähe von Holzkirchen etwa 30 Kilometer südlich von München.

Einem Sprecher der Polizei Rosenheim zufolge stieß der Geisterfahrer, der in einem Volkswagen unterwegs war, mit einem BMW zusammen. Ein 34-Jähriger, der in dem BMW hinten gesessen habe, sei aus dem Fahrzeug herausgeschleudert und mutmaßlich von nachfolgenden Autos überrollt worden. Er sei nicht angeschnallt gewesen. Der 54-jährige Fahrer des BMWs und sein Beifahrer erlitten demnach teils schwere Verletzungen.

Der 55-jährige Geisterfahrer überlebte den Unfall. Die Rettungskräfte fuhren mit einem Großaufgebot zur Unfallstelle. Die A8 wurde in Richtung München gesperrt. Seit 7:40 Uhr am Sonntagmorgen ist die Sperrung der Autobahn aufgehoben.