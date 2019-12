Der Bezirk Oberbayern will seine Verwaltung bis 2030 CO₂-neutral machen. Das beschloss der Bezirkstag am Donnerstag mit acht Gegenstimmen. "Mit dem Beschluss zur CO₂-neutralen Verwaltung leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz", sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer. "Unseren Stromverbrauch haben wir bereits zu 100 Prozent auf erneuerbare Energien umgestellt. Hier sind wir bereits CO₂-neutral. Das wollen wir auch in anderen Bereichen erreichen." Im Fuhrpark gebe es mehrere E-Fahrzeuge, nun würden zusätzliche Lademöglichkeiten geschaffen. Ein Fahrtkostenzuschuss solle die Mitarbeiter motivieren, öffentlich zu fahren.