9. August 2018, 18:55 Uhr Oberaudorf Brand wütet im Bergwald

Einen Tag nach dem Waldbrand am Königssee stand am Donnerstag abermals ein steiles, kaum zugängliches Waldstück in Oberbayerns Bergen in Flammen. Am Schwarzenberg im östlichen Mangfallgebirge bei Oberaudorf kämpften mehr als 130 Feuerwehrleute und vier Polizeihelikopter gegen einen am späten Vormittag entdeckten, mehr als 2000 Quadratmeter großen Waldbrand nahe der Ramsauer Alm. Das Landratsamt Rosenheim rief den Katastrophenfall aus.