Unter den deutschen Halbmillionenstädten außerhalb des Ruhrgebiets ist Nürnberg die einzige, die sich bislang nicht als eigenständiger Sitz einer Universität einen Namen gemacht hat - auch wenn kleinere Teile der Uni Erlangen-Nürnberg jetzt schon in Nürnberg beheimatet sind. Nach dem positiven Votum des Wissenschaftsrates für die Technische Universität Nürnberg (TUN) am Freitag dürfte dies in absehbarer Zeit der Vergangenheit angehören. Die TUN soll Modellcharakter bekommen. Mittelfristig sollen bis zu 6000 Studienplätze und 240 Professuren bereitstehen. Mit einer Betreuungsrelation von 25 bis 30 Studierenden pro Professur wäre die TUN deutlich besser ausgestattet als andere Unis.

Nach Auffassung des Wissenschaftsrates enthalte das Gründungskonzept überzeugende Elemente, um auf "Herausforderungen im Hochschulsystem zu reagieren", erklärte die scheidende Vorsitzende Martina Brockmeier. So sei die Grundstruktur zukunftsweisend: Interdisziplinäre Aktivitätsfelder und Departments führten weg von klassischen Lehrstuhlkonzepten. Gleichwohl werde die Berufung internationaler Spitzenwissenschaftler zunächst eine Herausforderung sein. Auch gebe es noch Klärungsbedarf: An der TUN sollen Ingenieurwissenschaften und mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer mit Geistes- und Sozialwissenschaften verbunden werden. Dies müsse aber, so mahnt der Rat, über das "Nebeneinander verschiedener Disziplinen" hinausgehen. Auch künftig solle das Land bei der Finanzierung darauf achten, dass die Neugründung nicht zulasten anderer, vor allem der benachbarten Hochschulen gehe. Von der TUN müsse die "Region als Ganze" profitieren.

Ministerpräsident Markus Söder reagierte euphorisch auf das Votum: "Die TUN kommt, der Wissenschaftsrat hat uns grünes Licht gegeben", erklärte er. Deren Konzept sei "einzigartig".