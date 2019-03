29. März 2019, 18:57 Uhr Nürnberg Wechsel im Studio Franken

Der BR-Hörfunkdirektor Martin Wagner übernimmt von Mai an kommissarisch die Leitung des BR-Studios Franken. Das bestätigte eine Sprecherin des Senders auf Anfrage. Nach einer Amtszeit von fünf Jahren wird damit der Vertrag der bisherigen Studioleiterin Kathrin Degmair nicht mehr verlängert. Eine offizielle Begründung dafür gibt es nicht. Aus BR-Kreisen werden aber "Probleme in der Menschenführung" als Grund genannt. Die 42-jährige Degmair soll demnach "in verantwortlicher Position" im Bayerischen Rundfunk tätig bleiben. Die Mitarbeiter wurden am Freitag per Rundschreiben über den Wechsel informiert. Der gebürtige Würzburger Wagner, der viele Jahre als Auslandskorrespondent tätig war, hatte die Leitung des Studios Franken bereits von 2009 bis 2014 inne. Anschließend wurde er Hörfunkdirektor, eine Funktion, die der 64-Jährige auch weiterhin behält. Wie lange Wagner die Leitung des Studios übernimmt, ist noch nicht klar. Nach SZ-Informationen soll in der zweiten Jahreshälfte ein Nachfolger benannt werden. Als Favorit wird Stephan Kirchner gehandelt, der Leiter der Redaktion Bayern aktuell.