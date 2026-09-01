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Rosa Montag beim Nürnberger VolksfestGlitzer, Glamour, Bier und Lederhosen

Lesezeit: 3 Min.

Marcella Micelli sorgt für Glamour und Stimmung.
Marcella Micelli sorgt für Glamour und Stimmung.
Foto: Greta Templin

Travestie und Volksfeststimmung, das passt wunderbar zusammen. Das zeigt der Rosa Montag auf dem Volksfest in Nürnberg, bei dem die queere Community einen Abend lang gemeinsam feiert.

Von Greta Templin

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Die Perücken sitzen, die Kleider funkeln im Licht der Scheinwerfer. Aus den Lautsprechern dröhnt der typische Volksfesthit „Joana“. Bierdunst liegt in der Luft, durch das Lachen und Singen der Menschen dringt immer wieder das Klirren von Gläsern. Alle stoßen miteinander an. Denn es ist kein gewöhnlicher Montagabend beim Nürnberger Volksfest. Dieser Montag ist rosa.

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