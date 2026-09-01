Travestie und Volksfeststimmung, das passt wunderbar zusammen. Das zeigt der Rosa Montag auf dem Volksfest in Nürnberg, bei dem die queere Community einen Abend lang gemeinsam feiert.

Die Perücken sitzen, die Kleider funkeln im Licht der Scheinwerfer. Aus den Lautsprechern dröhnt der typische Volksfesthit „Joana“. Bierdunst liegt in der Luft, durch das Lachen und Singen der Menschen dringt immer wieder das Klirren von Gläsern. Alle stoßen miteinander an. Denn es ist kein gewöhnlicher Montagabend beim Nürnberger Volksfest. Dieser Montag ist rosa.