Eine junge Frau hat am Nürnberger Hauptbahnhof zwei Männer getreten und geschlagen - weil sie sich über ihre Tanzeinlage lustig gemacht hatten. Die Lästereien der Männer verärgerten die 22-Jährige am Samstag so sehr, dass sie beide zunächst ohrfeigte, teilte die Polizei am Montag mit. Als die Männer sie daraufhin noch heftiger beleidigten, trat und schlug die Frau auf sie ein. Sie wurde anschließend vorläufig festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung.